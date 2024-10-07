現觀科營收／9月0.52億元、月增63.1% 登近32個月高點

電信數據分析大廠現觀科（6906）7日公布9月單月合併營收為0.52億元，月增63.1%，年增7%，單月營收持續成長、不僅繳出全年最高營收，同時也達到近32個月以來的高點，合併前九月合併營收達2.48億元，年增5.8%。市場認為，現觀科受惠先前遞延的訂單帶來的貢獻以及行動廣告的新業務，有望助其下半年營運保持季增態勢，下半年營運可望優於上半年。

現觀科藉由自主研發的CovMo平台幫助電信業者即時、主動提升網路效能，並且能幫電信商平均降低數百萬美元的資本支出，有效減少維運成本，降低電信商的資源浪費與碳資源，也讓自身的海外銷售版圖持續加速擴大。而團隊近日奪得菲律賓電信業者在行動網路優化平台（CovMo）的大單，最快今年將可開始陸續挹注營收。

現觀科指出，今年許多客戶因伺服器設備交貨延遲，導致軟體部署也因此遭推遲，部分CovMo遞延訂單將於明年認列，但今年也有許多大客戶與新訂單加入，貢獻營收，下半年營運會比上半年成長。

現觀科行動廣告業務今年也逐步邁入收割期，已與印尼第二大電信業者Ooredoo Indosat Hutchison攜手合作，該公司在印尼有近1億用戶，等於掌握當地超過三分之一人口的行動數據。而來自Ooredoo的相關業績，下半年將陸續貢獻營收，目前也正與其他電信業者洽談訂單中，今年可望有中東客戶加入行列，成為行動廣告業務另一大成長動能。