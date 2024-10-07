京鼎營收／客戶需求增加 9月再創歷史新高

京鼎（3413）今日公告9月營收16.16億元，月成長0.2%，年成長54.9%，再創歷史新高，京鼎8月營收已創新高9月並再創高，京鼎提到，主因客戶需求增加。

京鼎累計今年前九月營收116.55億元，年增加20.51%。

半導體設備耗材維修代工等廠商正積極投資東南亞，因應新單需求及地緣政治關係，京鼎投入約1.2億美元設立泰國廠，京鼎先前提到，該廠按計畫預定2025年下半年開出產能。

京鼎8月9日持有泰國子公司3,170萬股；持有金額：泰銖31億7,000萬元；持股比率100.00%。

京鼎今年6月已上修全年展望。京鼎先前提到，今年營運有望下半年比上半年好，並上修訂單能見度與展望成長高雙位數。

法人則預期，京鼎因訂單能見度提升，營運成長趨勢明確且延續至2025年，2024全年營收有機會優於公司先前低雙位數（low teens）成長目標。