群光營收／9月96.53億元 為近兩年次高

群光（2385）7日公告9月合併營收96.53億元，與上月持平，年增6%，為近兩年次高，第3季合併營收277.21億元，季增12%，年增7%，累計今年前三季自結合併營收達752.41億元，年增2%。

群光9月營收連續兩個月站穩90億大關之上，三大產品線中，尤其以影像產品營收最為強勁，年增達雙位數，主要是因為運動攝影機新機種的貢獻，帶動影像產品營收持續上升，而9月份商用NB機種持續穩健出貨，因此LED背光鍵盤出貨持續走升。

群光表示，第3季三大產品線季增年增均為正數，其中，以影像產品季增二成以上最為強勁，電源產品僅略低於影像產品，鍵盤產品則小幅季增，年增則仍以影像產品最高，達雙位數成長，電源與鍵盤均年增中個位數。

法人表示，群光第3季營收成長優於預期，寫下近八季新高，影像產品為推升第3季成長的主力，而今年以來，群光的影像產品組合已明顯的優化，第3季高附加價值的運動攝影機、商用監控攝影機以及視訊會議系統已超過三成影像營收，帶動影像產品獲利提升，加上群光蘇州廠土地徵收，稅後處分利益達5.6億元，相當於貢獻EPS 0.77元，均將認列於第3季，有助於帶動上季獲利衝高。

法人認為，群光本季營收有機會與第3季相去不遠，影像產品出貨將持續強勁，三大產品線均將維持正數年增長，2024年營收超越去年，再度站上千億大關之上。在營收規模擴張，加上高單價鍵盤占比上升、電源產品獲利持續增長、以及影像產品組合順利改善下，群光全年獲利可望再度創下歷史新高。