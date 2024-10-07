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研華營收／9月年減2.88% BB 值逐步回升

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）7日公布2024年9月份合併營收，為49.51億元，較去年同期營收50.97億元年減2.88%。累計研華前九月合併營收達434.73億元，較去年同期營收494.30億元，年對年衰退12.05%。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第3季整體接單與出貨符合預期，從接單出貨比(BB值)觀察，公司整體及三大區域之BB值逐步回升。

9月營收以區域別來看，以中國大陸、台灣及韓國市場表現最佳，年對年分別增長6%、44%及15%。北美較去年同期個位數衰退；日本及新興市場則受去年高基期影響呈現雙位數年減；歐洲則年對年表現持平。事業群而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)表現最突出，年對年增長29%。然其餘事業群則年對年表現衰退。

累計前九月營收來看，區域別表現台灣及韓國市場表現較突出，較去年同期分別增長18%及10%。北美、歐洲及日本市場為雙位數衰退；中國大陸及新興市場亦為個位數年減。各事業群表現方面均較去年同期下滑。

陳清熙表示，第3季整體接單與出貨符合預期，從BB值觀察，公司整體及三大區域之BB值逐步回升，三大區動能均轉強。

此外，陳清熙指出，研華加速強化全球布局，拓展快速變化的市場，近期完成對AURES的第一階段股份收購，結合雙方專業知識並透過全新品牌「ADVANTECH-AURES」，全面升級產品服務及品牌渠道。同時為提升亞太區競爭力，研華也擴大新加坡營運據點，深耕產業落地的策略目標，期許加速推動AIoT產業發展並取得先機。

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