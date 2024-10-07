快訊

新北幼兒園又爆虐兒？2歲女童身上出現瘀青 家長調監視器竟被刪除

「平轉個碗糕！」顏炳立：房市沒有拋售、這情況房價開始跌

北北基宜濕涼大雨來了 三張圖看本周降雨變化

群電營收／9月突破36億元 創24個月來新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

電源大廠群電（6412）7日公布9月合併營收36.2億元，月增2.5%，年增7.1%，為24個月來新高。

第3季合併營收103.63億元，季增16.5%，年增6.4%。累計1-9月自結合併營收達273.06億元，已經追平去年同期，擺脫了先前的年衰退處境。公司預期全年營收重回年增無虞，EPS將力拚連6年創下歷史新高，明年配息可期。

公司表示，受惠於十一長假前的備貨潮，各大產品線包括筆電電源、伺服器電源、及衛星通訊電源拉貨動能增溫，加上智慧低碳整合平台(智慧建築/智慧工廠解決方案)營收續強，單月營收已連兩個月站穩2億元之上，推升公司9月營收突破36億元大關，為24個月以來單月新高，優於預期。

公司強調，受到遊戲機客戶清理舊品庫存影響，加上智慧低碳整合平台去年集中第二季入帳營收基期較高，因而上半年營收年減3.5%，但公司從第三季開始奮起直追，終於在9月把落後的進度補上，累計今年前九月營收已追平去年同期，成功達標。

關於本季展望，公司表示，按照往例第3季是電子零組件產業出貨高峰，第4季將步入淡季，但群光電能在電源新品及智慧低碳整合平台帶動下，第4季營收可望維持穩健，加上去年同期基期較低，預期營收年增率可望較上季提升，這也代表全年營收重回成長軌道應無虞。公司也預期2024年度獲利增幅將優於營收表現，全年EPS將力拚歷史新高，明年配發現金股利可期。

展望2025，公司認為整體NB市況會比今年好很多，除了AI應用漸趨成熟外，日本Giga School專案及新電競GPU都有機會成為觸發NB換機潮的關鍵動力，公司已收到客戶通知開始準備相關產品，從第一季開始就會啟動，而公司的AI伺服器及高階通訊電源在密集送客戶端測試後，也可望陸續開花結果，業績有望逐季成長。

此外，群光電能的智慧低碳解決方案，今年公司在冷鏈、智慧工廠、智慧建築標案陸續大有斬獲，公司估計目前在手專案總金額約50億元，公司正積極爭取大型標案中，若順利得標年底前在手專案有機會成長到80億元，明年相關業績上看三成以上成長。

延伸閱讀

低碳化補助 55%企業未過關

KYMCO光陽推出關懷專案 用行動協助山陀兒災後車款修復

雲豹能源推低碳永續體驗展 實踐綠色行動

2名園藝業合謀圍標嘉義市府3件標案近2千萬元 嘉檢起訴

相關新聞

鴻海9月營收雙增 法人估全年 EPS 上看12元

鴻海（2317）9月營收月增33.6%、年增10.9%，優於市場預估，法人機構表示，鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合...

台積電亞德客重登1000元大關 台股再現16千金

台積電與亞德客-KY今天股價重登1000元大關，台積電盤中達1005元，亞德客-KY攀升至1025元，台股再現16千金

台積電站上千元 台股開高早盤漲逾300點

美國上週五公布就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數全面收紅，激勵台股今天表現。台股加權指數今天開盤漲176....

緯創Q4業績 衝全年高峰

代工大廠緯創（3231）受惠AI與通用伺服器需求同步強勁，法人看好，第3季營收可望季增超過一成，加上第4季輝達（NVID...

聯電官網遭駭 資料未外洩

晶圓代工廠聯電（2303）昨（6）日公告，官網受網路DDoS攻擊，惟已恢復運作，目前評估沒有個資或內部文件資料外洩之虞，...

英業達智慧醫療揮軍大馬

英業達 （2356） 衝刺醫療布局傳捷報，旗下榮文生醫因應日漸提升的癌症腫瘤細胞檢測、腸道健康檢驗需求，除攜手馬來西亞智...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。