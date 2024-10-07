群電營收／9月突破36億元 創24個月來新高

電源大廠群電（6412）7日公布9月合併營收36.2億元，月增2.5%，年增7.1%，為24個月來新高。

第3季合併營收103.63億元，季增16.5%，年增6.4%。累計1-9月自結合併營收達273.06億元，已經追平去年同期，擺脫了先前的年衰退處境。公司預期全年營收重回年增無虞，EPS將力拚連6年創下歷史新高，明年配息可期。

公司表示，受惠於十一長假前的備貨潮，各大產品線包括筆電電源、伺服器電源、及衛星通訊電源拉貨動能增溫，加上智慧低碳整合平台(智慧建築/智慧工廠解決方案)營收續強，單月營收已連兩個月站穩2億元之上，推升公司9月營收突破36億元大關，為24個月以來單月新高，優於預期。

公司強調，受到遊戲機客戶清理舊品庫存影響，加上智慧低碳整合平台去年集中第二季入帳營收基期較高，因而上半年營收年減3.5%，但公司從第三季開始奮起直追，終於在9月把落後的進度補上，累計今年前九月營收已追平去年同期，成功達標。

關於本季展望，公司表示，按照往例第3季是電子零組件產業出貨高峰，第4季將步入淡季，但群光電能在電源新品及智慧低碳整合平台帶動下，第4季營收可望維持穩健，加上去年同期基期較低，預期營收年增率可望較上季提升，這也代表全年營收重回成長軌道應無虞。公司也預期2024年度獲利增幅將優於營收表現，全年EPS將力拚歷史新高，明年配發現金股利可期。

展望2025，公司認為整體NB市況會比今年好很多，除了AI應用漸趨成熟外，日本Giga School專案及新電競GPU都有機會成為觸發NB換機潮的關鍵動力，公司已收到客戶通知開始準備相關產品，從第一季開始就會啟動，而公司的AI伺服器及高階通訊電源在密集送客戶端測試後，也可望陸續開花結果，業績有望逐季成長。

此外，群光電能的智慧低碳解決方案，今年公司在冷鏈、智慧工廠、智慧建築標案陸續大有斬獲，公司估計目前在手專案總金額約50億元，公司正積極爭取大型標案中，若順利得標年底前在手專案有機會成長到80億元，明年相關業績上看三成以上成長。