鴻海9月營收雙增 法人估全年 EPS 上看12元
鴻海（2317）9月營收月增33.6%、年增10.9%，優於市場預估，法人機構表示，鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠商，隨輝達GB200在本季有望開始出貨，今年與明年營運可望連年成長下，預估今年每股獲利（EPS）在11~12元間。
法人機構指出，觀察鴻海9月營收，以月增角度看各產品線，消費智能產品受惠於新品發布而強勁成長，雲端網路產品、元件及其他產品類也有顯著成長；以年增角度來看，雲端網路產品、電腦終端產品、元件及其他產品類別皆為年增表現。
展望2024年，市場預估今年營收6兆7,272億元，年增9.1%，毛利率6.4%，歸屬母公司淨利1,637.3億元，年增15.2%，內資、外資圈普遍估計今年EPS在11~12元之間。
分析師指出，因鴻海是生成式AI伺服器垂直與水平整合的全方面廠商、2024年與2025年營運可望連年成長、第3季營運成長動能可望延續下，持續看好後市營運表現。
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