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台積電亞德客重登1000元大關 台股再現16千金

中央社／ 台北7日電
台積電與亞德客-KY今天股價重登1000元大關。(中央社)
台積電與亞德客-KY今天股價重登1000元大關。(中央社)

台積電與亞德客-KY今天股價重登1000元大關，台積電盤中達1005元，亞德客-KY攀升至1025元，台股再現16千金。

美國就業報告強勁，加上碼頭工人罷工結束，美股4日收高。道瓊工業指數上揚341.16點，那斯達克指數上漲219.38點，費城半導體指數上揚81.624點，漲幅達1.59%。

台積電美國存託憑證（ADR）上漲1.68美元，漲幅0.94%，收在181.16美元。台積電今天股價同步走高，盤中達1005元，上漲28元，市值回升至新台幣26.06兆元，貢獻大盤227點。

亞德客-KY今天盤中達1025元，上漲26元。隨著台積電及亞德客-KY重回千金股之列，台股再現16千金。鈊象與均華皆在900元之上，是否跟進登上1000元大關，讓台股千金股規模進一步擴大，備受關注。

台積電 台股

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