台積電站上千元 台股開高早盤漲逾300點
美國上週五公布就業數字優於預期，淡化經濟衰退疑慮，美股4大指數全面收紅，激勵台股今天表現。台股加權指數今天開盤漲176.53點，隨後漲勢擴大，早盤最高漲368.2點至22670.91點。代表中小型股票的櫃買指數也開高。
3大權值股，台積電早盤最多上漲新台幣28元至1005元，再度登上千元；鴻海最多漲5元至199元；聯發科也上漲45元至1275元。
法人分析，台股指數持續在季線附近震盪，後市須關注國際情勢，目前多空交戰。美國最新就業數字優於預期，總體基本面能見度提升，中國大陸政府的強力救力措施也有利提振內需；不過以色列伊朗衝突加劇，須留意地緣衝突影響是否擴大，可能對國際油價及全球經濟帶來影響。
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