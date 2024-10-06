英業達智慧醫療揮軍大馬
英業達 （2356） 衝刺醫療布局傳捷報，旗下榮文生醫因應日漸提升的癌症腫瘤細胞檢測、腸道健康檢驗需求，除攜手馬來西亞智慧醫療大廠WellSpring，打造「循環腫瘤細胞（CTC）檢測、腸安適、和益生菌」等三大產品外，也入手大馬多項新的合作專案。
展望未來，英業達強調，醫療布局將持續衝刺癌症、腸道兩大領域。
榮文生醫表示，團隊為滿足國內外龐大的腫瘤細胞檢測及腸道健康檢驗需求，陸續開發出多款新產品，包括能滿足循環腫瘤細胞檢測需求的自動檢測系統「循體欣」，以及專為檢驗個人腸道健康狀況打造的腸道菌檢測系統「腸安適」及益生菌產品「Flora」等三大產品，目前都已逐步邁入商轉。
榮文生醫指出，腸道健康與民眾日常生活較為貼近，透過腸道菌檢測系統並搭配益生菌產品，不僅能讓用戶以非侵入式篩檢方式快速了解腸道健康狀況，也能幫助團隊快速打進當地市場。
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