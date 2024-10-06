瑞儀進駐竹科 明年啟動擴產

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

背光模組大廠瑞儀（6176）繼宣布將斥資逾百億元收購丹麥商NIL Technology，跨足超穎光學產品市場後。國科會科學園區審議會日前再通過，瑞儀竹科分公司進駐竹南園區的申請案。

瑞儀位於竹南的竹科分公司將投資50億元，主要產品為晶圓級光學元件及相關客製化製程服務。

瑞儀董事長王昱超日前於法說會揭露，預計明年初完成NILT的併購案後，將啟動海內外擴產作業，2025年資本支出將是今年16億元的2.5倍（約40億元）。併購後，瑞儀除了打造出差異化的超穎光學產品，更打造出國際化的團隊，重拾公司創業的熱情，未來新產能順利開出，會兼顧獲利與股東報酬。

瑞儀7月底即發布重訊，公告取得松瑞製藥竹南科學園區科技廠房，交易總金額為5億元。

併購 瑞儀 竹科

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