緯創Q4業績 衝全年高峰

代工大廠緯創（3231）受惠AI與通用伺服器需求同步強勁，法人看好，第3季營收可望季增超過一成，加上第4季輝達（NVIDIA）GB200運算板開始量產，AI伺服器相關業務貢獻進一步加溫，單季營收可望登2024年最高峰。

緯創為輝達Hopper架構繪圖處理器（GPU）基板（UBB）主要供應商，並拿下超微（AMD）MI300等主要基板訂單，除受惠輝達、超微AI晶片基板出貨暢旺，輝達GB200運算板也傳將在第4季量產，貢獻營收，明年第1季進一步放量。

緯創總經理林建勳日前透露，AI伺服器客戶未來一年需求能見度明朗，緯創也正加緊腳步擴產，以因應客戶需求，供不應求的情況至少會持續到明年底，且不僅是雲端服務供應商（CSP），企業客戶端需求同樣強勁。

緯創第3季AI伺服器動能持續加溫，公司預估，第3季及第4季一般伺服器營收將較前季持平至小幅成長，AI伺服器動能十分強勁，相關營收季增幅都將有雙位數，今年AI伺服器營收將逐月成長，全年大增三位數百分比。

緯創第2季寫下單季毛利率、營益率、淨利率「三率三升」的好成績，受惠AI伺服器出貨引擎轉強，高毛利產品比重拉升，助攻獲利向上，單季稅後純益44.12億元，季增25%，每股純益1.55元。

法人看好，隨著產品組合有利，緯創第3季毛利率可望再向上，營益率也會優於前一季。

緯創上周五（4 日）股價跌1.5元、收100元。