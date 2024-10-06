亞光菲國廠火災 影響不大

鏡頭廠亞光（3019）昨（6）日公告，旗下位於菲律賓的子公司ASAM INDUSTRIES INC.於5日晚間發生火災，在消防人員全力協助下迅速撲滅火勢，並無任何人員傷亡，因子公司皆投有保險，故本起火災案對子公司財務與業務並無重大影響，且子公司已迅速恢復正常運作。

亞光前三季營收167.3億元，年增28.7%，該公司近年挾核心光學技術，轉型積極，持續拓展高階車載鏡頭、各種高階手機鏡頭升級技術，包括多片稜鏡黏合直立式鏡頭及光學變焦鏡頭以及VR／AR等市場，展現於近年獲利持續向上。

因應客戶需求，亞光目前擴大菲律賓廠布局，除了既有的瞄準鏡之外，也將加入車載及雙重望遠鏡頭，今年上半年資本支出約3.6億元。因應菲廠擴產需求，下半年資本支出約4億元，全年約7億元至8億元，較原預期上修。