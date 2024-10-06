快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

聽新聞
0:00 / 0:00

大立光第3季營收寫佳績…攀峰躍進73% 創單季新高

經濟日報／ 記者劉芳妙蕭君暉／台北報導
大立光。 聯合報系資料照
大立光。 聯合報系資料照

大立光（3008）昨（5）日公布9月合併營收65.23億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能和9月差不多。

大立光營收
大立光營收
大立光第3季合併營收189.49億元，創單季新高，較今年第2季成長73%，較去年同期成長39%；累計今年前九月合併營收412.48億元，較去年同期成長33.2%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋陣營，受惠iPhone 16系列及華為等新機齊發，大立光8月營收衝破70億元大關，改寫單月新高，惟因客戶提前拉貨，9月營收小幅拉回。

大立光統計，由9月出貨產品結構來看，以1,000萬畫素產品居多數，1,000萬畫素以上鏡頭占比60～70%，800萬畫素鏡頭產品占比0～10%，2,000萬畫素以上產品占比10～20%，低於500萬畫素產品占比20～25%。

大立光預計本月中召開線上法說會，由董事長林恩平主持，將公布第3季財報，並說明第4季展望，預料新機後續出貨情形、手機鏡頭規格升級等議題將是會中焦點。

近期市場傳出蘋果因為iPhone 16銷售不佳砍單，因此屆時林恩平的看法將成手機產業第4季景氣重要風向球。

林恩平之前指出，潛望式鏡頭等高階手機鏡頭下放到客戶中階產品，若拉貨多，對大立光業績就會有幫助。同時，下半年大立光產能利用率逐漸改善，生產良率也儘量努力。法人認為，隨產能利用率與良率同步提升，可望帶動該公司下半年獲利上揚。


延伸閱讀

i16拆解 Pro Max 256GB成本485美元 台鏈四贏家出列

大立光 手機鏡頭 營收

延伸閱讀

6000部iPhone假換真 馬州2華男判刑賠錢

鴻海、大立光 權證押長天期

全民權證／大立光 挑逾60天

台積、大立光 四檔搶鏡

相關新聞

iPhone 16加持 鴻海、大立光Q3營收創新高

iPhone 16拉貨動能強勁，供應鏈同步吃補，鴻海、大立光今年第三季均創單季新高，展望第四季，鴻海營運有望逐季加溫，大...

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

鴻海昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是...

大立光第3季營收寫佳績…攀峰躍進73% 創單季新高

大立光昨（5）日公布9月合併營收65.23億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能...

南亞科法說 展望聚焦

記憶體製造大廠南亞科將在10月9日舉行線上法說會。南亞科今年9月營收為25.85億元，較8月減少7.8%，較2023年同...

台積電股價回測季線 股東人數回升中止連3周減少趨勢

台積電本週股價跌破1000元大關，回測季線關卡，收在977元，單週下跌23元。隨著台積電股價回檔，投資人趁機搶進，股東總...

鴻海營收／9月7330億元、第3季創同期新高 受惠iPhone 16強勁成長

鴻海（2317）5日公布9月營收為7,330億元，月增33.69%，年增10.94%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。