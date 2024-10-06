快訊

國人善終路艱難 癌末安寧療護率連2年下降

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海。路透
鴻海。路透

鴻海（2317）昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是iPhone 16）強勁成長；第3季營收達1.85兆元，創同期新高，季增19.4%、年增20.1%，優於預期。

鴻海營收
鴻海營收
展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，營運仍會逐季加溫，預期第4季營運表現將約略符合目前市場預期。鴻海今年前九月營收4.72兆元，年增9.7%，為歷年同期新高。

鴻海9月營收月增33.6%，其中「消費智能產品」月對月強勁成長，主要受惠9月新產品發布；「雲端網路產品」、「元件及其他產品」月對月顯著成長，主要受惠人工智慧（AI）伺服器需求持續，以及消費智能產品的零組件出貨增加；「電腦終端產品」衰退，因拉貨動能保守。

鴻海科技日將在10月8日與9日舉行兩天，將發表兩款新的電動車Model D與Model U，另外，合作夥伴包括輝達（NVIDIA）、Google與BMW高層都將出席演講站台，最受矚目的輝達GB200人工智慧（AI）伺服器，也將展示量產版本，將大幅增添2025年的業績成長力道。

外界人士猜測，鴻海今年科技日將展示的Model D電動車，接近多功能休旅車（MPV）的設計，至於Model U則是屬於多人小型巴士電動車的設計。同時，繼Model C持續交車之中，今年底還將量產第二款電動車Model B，為2025年的電動車部門增添新的成長力道。


延伸閱讀

鴻華先進營收寫最旺9月

鴻海科技日8日登場 GB200量產版將亮相受矚目

營收 電動車 鴻海

延伸閱讀

歐盟通過對中電動車加稅 大陸專家：削弱政治互信

需求低迷的後果，Toyota持續放緩電動車政策實行腳步！

鴻海科技日8日登場 GB200量產版將亮相受矚目

10贊成、5反對 歐盟通過對中電動車加稅最高36.3%

相關新聞

iPhone 16加持 鴻海、大立光Q3營收創新高

iPhone 16拉貨動能強勁，供應鏈同步吃補，鴻海、大立光今年第三季均創單季新高，展望第四季，鴻海營運有望逐季加溫，大...

鴻海第3季營收寫佳績…跳高增近二成 樂觀持續向上

鴻海昨（5）日公布9月營收7,330億元，月增33.6%、年增10.9%，為歷年同期次高，主要是受惠消費智能產品（主要是...

大立光第3季營收寫佳績…攀峰躍進73% 創單季新高

大立光昨（5）日公布9月合併營收65.23億元，月減7%，仍為同期次高，較去年同期成長17%；大立光表示，10月拉貨動能...

鴻華先進營收寫最旺9月

鴻海集團旗下鴻華先進昨（5）日公布9月營收7.49億元，為同期新高，月增1.4%，年增912.1%。其中，9月乘用車營收...

聯發科新旗艦晶片 9日亮相

進入第4季，手機晶片大廠聯發科即將端出年度大菜，日前已宣布將於10月9日推出新一代天璣旗艦晶片，外界預期應是最新的天璣9...

外交部吳志中：我方欣見台積電在德投資順利

外交部政務次長吳志中4日晚間受邀出席「德國在台協會」（German Institute Taipei）於國立台灣科學教育...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。