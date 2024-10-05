台積電股價回測季線 股東人數回升中止連3周減少趨勢

台積電本週股價跌破1000元大關，回測季線關卡，收在977元，單週下跌23元。隨著台積電股價回檔，投資人趁機搶進，股東總人數回升至147萬577人，中止連續3週減少趨勢。

台股本週因颱風休市2天，僅有3個交易日，加權指數在季線附近震盪，終場收在22302.71點，單週下跌520.08點，跌幅約2.28%。

台股精神指標台積電走勢疲弱，跌破1000元關卡，最低達957元，失守季線關卡，隨著股價連日回升，順利收復季線，收在977元，單週下跌23元，市值縮水新台幣5964億元，滑落至25.33兆元，影響大盤約186點。

外資本週對台積電賣多買少，投信與自營商同步連3個交易日賣超台積電，投資人則趁機搶進，據台灣集保結算所統計，台積電10月4日股東總人數回升至147萬577人，單週增加1萬6820人；其中，零股股東人數增加1萬1288人，至102萬6686人。

台積電預計於10月9日公布9月營收，法人預期，在蘋果（Apple）新機處理器備貨需求強勁，及AI相關需求依然暢旺，台積電第3季營運目標應可順利達成，季營收將約224億至232億美元，將創下單季新高。