聽新聞
0:00 / 0:00
台積電股價回測季線 股東人數回升中止連3周減少趨勢
台積電本週股價跌破1000元大關，回測季線關卡，收在977元，單週下跌23元。隨著台積電股價回檔，投資人趁機搶進，股東總人數回升至147萬577人，中止連續3週減少趨勢。
台股本週因颱風休市2天，僅有3個交易日，加權指數在季線附近震盪，終場收在22302.71點，單週下跌520.08點，跌幅約2.28%。
台股精神指標台積電走勢疲弱，跌破1000元關卡，最低達957元，失守季線關卡，隨著股價連日回升，順利收復季線，收在977元，單週下跌23元，市值縮水新台幣5964億元，滑落至25.33兆元，影響大盤約186點。
外資本週對台積電賣多買少，投信與自營商同步連3個交易日賣超台積電，投資人則趁機搶進，據台灣集保結算所統計，台積電10月4日股東總人數回升至147萬577人，單週增加1萬6820人；其中，零股股東人數增加1萬1288人，至102萬6686人。
台積電預計於10月9日公布9月營收，法人預期，在蘋果（Apple）新機處理器備貨需求強勁，及AI相關需求依然暢旺，台積電第3季營運目標應可順利達成，季營收將約224億至232億美元，將創下單季新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言