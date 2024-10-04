研華收購法商 首階段完成

工業電腦龍頭研華（2395） 昨（4）日宣布完成對法國知名POS和Kiosk品牌公司AURES Technologies SA第一階段的股權收購，包括從AURES大股東收購股票1,430,381股，認購一筆AURES新發行可轉債共250萬歐元。隨著此次收購的完成，AURES未來重新命名品牌為「ADVANTECH-AURES」進軍市場。

研華表示，新品牌承襲AURES的品牌精神和價值主張，注入研華產業堅強實力，提供更多價值驅動的產品和服務，專注於零售和餐飲業，目標成為全球智慧零售整合方案及服務領導廠商。

AURES執行長暨研華服務物聯網事業群副總經理江明志表示，未來雙方將利用彼此的專業知識及業務基礎，全方面升級產品服務並擴展市場。AURES強項是產品創新和行業領導地位，品牌和通路網絡遍布歐洲、澳洲和美國，以及在美國的RTG服務網絡。通過合併，「ADVANTECH-AURES」將強化品質、設計和整合AIoT解決方案，為客戶提供更廣泛豐富的產品組合。

研華在完成本階段股權交易後，將向法國金融市場管理局（AMF）提交對AURES所有未持有股份（不包括庫存股）的公開收購要約，收購價格與此次股份收購相同，為每股6.31歐元。

在基本面部分，研華在走過今年上半年營運低潮後，隨著接單狀況持續好轉，研華預計整體營運有望逐季上揚，預估第3季毛利率介於39%至41%，維持高檔水準，營益率估介於14%至16%間，而第4季營收將較上季更上一層樓。

展望2025年及2026年，研華先前表示，北美、中國大陸等市場接單狀況已見回升，在2024年醞釀的Sector Driven變革，希望能帶來新一波成長動能。