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晶相光9月業績月增12% 偉詮電月增5%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

IC設計廠偉詮電（2436）與晶相光於昨（4）日公布9月業績，偉詮電月增超過5％，達近13個月高點，第3季營收季增逾一成，為近十季高點；晶相光月增逾一成，使得其第3季營收季增幅度逾三成，站上近九季高點。

偉詮電9月合併營收為2.9億元，月增5.5％、年增1.9％，第3季合併營收為8.47億元，季增13.6％、年增3.1％，符合法人預期，累計前三季合併營收為22.58億元，年增7.9％。

法人認為，除了風扇馬達驅動IC與USB PD晶片業務帶來的動能，該公司持續強攻伺服器應用商機，估計最快本季將再推出相關新產品，使得表現有機會更上層樓。

另外，晶相光9月合併營收為2.08億元，月增12.4％、年增25％，第3季合併營收為5.69億元，季增33.4％、年增34.2％，累計前三季合併營收為13.43億元，年增9.7％。晶相光上一次單月營收繳出超過2億元水準的表現，已是2022年12月。

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