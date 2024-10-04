合勤控迎轉機 動能看增
網通廠合勤控（3704）近期營運受到客戶去化庫存影響，但法人看好，合勤控受惠歐洲、印度需求增加，加上國防標案認列，第4季營收可望回溫。
合勤控近期受部分歐美客戶調節庫存影響，加上提列北美客戶呆帳，營收、獲利表現都受影響，累計前八月營收162億元，年減21%，法人認為，合勤控第3季營收恐較上季小衰，約維持64.6億元水準，單季每股小幅獲利0.03元。
不過法人也觀察，合勤控等網通廠商歐洲客戶歷經一年調節庫存後，開始以急單及短單方式回補庫存，印度寬頻基礎建設需求也帶動網通設備需求提升，5G FWA產品持續出貨，都可望推升合勤控第4季營運表現。
此外，合勤控近年拿下國防部超頻無線電標案，將在年底認列專案營收，法人看好，歐洲客戶回溫，印度市場需求，加上國防標案認列．可望推升合勤控第4季營收季增一成，來到71億元以上。
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