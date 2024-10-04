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牧德9月營收月成長21% 出貨樂觀

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

牧德（3563）昨（4）日公告9月營收約1.29億元，月成長21.01%、年成長19.94%。今年對整體發展保持謹慎樂觀的看法。

牧德提到，預期本季營收動能逐月升溫，產品組合毛利較佳，半導體出貨也增長。2024下半年到2025上半年是 PCB板廠在泰國設廠，設備導入高峰期。東南亞各PCB廠目前訂單掌握度符合預期，預計今年下半年到明年穩定發酵的看法不變。

牧德先前表示， 今年谷底已過，下半年將調整產品組合，提高產品毛利。逾期帳款已逐步收回且獲得收斂，期望對營收及盈餘有更大助益，未來半年營收由保守逐步轉為較明朗樂觀。

因應PCB產業在東南亞陸續建廠並開出新產能，牧德強調，跟進客戶進度，持續招募泰國人才並訓練培養，建立專業的銷售及服務團隊在地就近服務客戶。

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