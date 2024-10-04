智邦參展OCP全球大會 大秀AI方案

全球雲端及伺服器產業指標的OCP全球大會將登場，網通大廠智邦（2345）、啟碁、明泰積極參與。智邦800G產品去年選在OCP大會上首次亮相，今年將大秀AI方案及創新液冷解決方案，明泰首次參加，展出新一代400G及800G交換器。

OCP（開放運算計畫）由Meta（臉書母公司）發起成立，亞馬遜、Google、思科等國際大廠為成員，讓資料中心走向開放網路，是全球資料中心、雲端、伺服器及網通產業重點聚會，台灣廠商也積極參與，今年「OCP全球大會」10月15至17日於美國加州聖荷西登場。

去年在OCP大會上，思科等國際大廠宣布推出800G交換器產品，智邦旗下鈺登800G交換器產品也在TIP及OCP兩大全球高峰會中首次亮相。

今年智邦與鈺登打造為AI網路擴展提供開放和分解的解決方案，包含端到端解決方案和服務、基於乙太網路的高效能開放AI結構、虛擬輸出佇列–雙Ramon3，以及創新液冷解決方案。

智邦日前指出，AI推升資料中心交換器效能朝向400G、800G甚至1.6T前進。近年除強打800G產品，也積極切入AI加速器、伺服器及液冷解決方案。

緯創集團旗下緯創、緯穎、啟碁也同步參加OCP大會，啟碁也搶進交換器產品。

明泰首次參加，看好資料中心的網路需求，因人工智慧和機器學習（AI/ML）的快速成長不斷增加，新一代400G和800G高效能乙太網路交換機，可因應客戶需求，客製化軟體功能和硬體修改的服務，兼具成本效益，提供高連接埠密度、高頻寬連線需求的解決方案。

明泰表示，賦能AI連接解決方案包含CPU模組可提升處理器高效應用， ONIE/SONiC支援開放軟體定義網路（SDN）能力，32埠、64埠以及400G與800G高埠密度，滿足資料中心高速、低延遲需求，同時， 可熱插拔風扇和電源，提供高可用性之需求。

展望未來，明泰表示，打造一個AI人工智慧網路，提供高效能網路服務與低延遲的網路資料中心，透過明泰新一代400G與800G高效能乙太網路交換機，全面提供高可用性與安全網路傳輸品質服務。同時，明泰除原有主力市場，更積極拓展全球布局，增加更多合作商機。