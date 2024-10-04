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新普、AES 9月營收齊揚

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
電池模組廠近六月營收
電池模組廠近六月營收

電池模組龍頭新普（6121）及旗下AES-KY（6781）昨（4）日公布今年9月營收，分別月增3.41%、11.48%，其中，AES在伺服器BBU業務持續放量下，營收已連續三個月月比、年比皆成長，第3季業績亦交出雙成長成績，顯示營運逐步走出谷底，重返成長軌道。

AES今年9月營收為8.62億元，年增7.29%，連續三個月月比、年比皆成長。AES今年第3季營收23.65億元，季增8.74%、年增4.92%；累計AES今年前三季營收為68.47億、年減9.26%。

AES今年主要成長來自伺服器BBU業務，法人指出，預期2024年下半年還有一家美系CSP廠可望進入量產，帶動AES今年伺服器BBU業務營收有望年增逾四成，且明年相關業務仍有雙位數成長空間。

展望後市，AES預估，伺服器BBU進入出貨旺季，LEV雖然市場庫存還尚未調整完畢，但下半年需求有望復甦，預計今年下半年業績將呈現逐季增長，營運後市有望呈現「U型反轉」；法人預估，AES今年第4季營收將持續維持增長力道，全年業績仍有機會重回正成長軌道。

至於在新普方面，今年9月營收79.66億元、年減1.93%。新普第3季營收220.31億元，季增15.95%、較去年同期微幅成長；累計新普今年前三季營收達586.14億元、年減4.11%。

展望後市，新普先前指出，第3季為傳統旺季，在品牌廠陸續推出AI PC、AI手機等新品，加上微軟作業系統更新，將刺激換機潮，看好下半年整體營運將優於上半年，且隨著營收增長，預期毛利率也將同步走升。

至於AI PC對新普影響，新普回應，AI PC所需的電池容量比較大，因此相對應的平均出貨單價也會增加，若銷售表現好，對新普營收也將是正向貢獻，看好AI PC相關效益將陸續展現。

此外，新普近年投入儲能業務，但現階段仍以布局為主，預期2025年開始將有營收貢獻。

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