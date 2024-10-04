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南亞科營收／9月25.85億元、月減7.8% 寫近13月低

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

南亞科（2408）4日公告 2024年9月份自結合併營收新台幣25.85億元，較8月份減少7.8%，較2023年同期也減少5.1%，寫近13個月新低。

南亞科累計今年前九月合併營收為新台幣275.57億元，則較2023年同期增加30.1%。

南亞科預定10月9日召開法說會，屆時釋出最新展望。南亞科前一次法說會上提到，公司1B製程技術8Gb DDR4與 16Gb DDR5產品目標於2024年下半年開始出貨。

先前臺灣新北市於113年8月13日下午1時15分，因雷擊造成台灣電力公司161kV高壓供電異常。南亞科提到，公司於停電發生時，立即啟動緊急應變措施與安全檢查，公司同仁均安，廠內部分機台暫停運作，正全力復機中，預計2至3天內完成復機。此次停電導致晶圓受損、設備維修及生產中斷等損失，初步估計金額約新台幣3~5億元，實際數字將待後續統計與確認。

南亞科 新台幣

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