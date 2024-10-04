景碩營收／9月26.47億元 月減7.4%、年增33.8%
載板廠商景碩（3189）今日公布9月合併營收26.47億元，月減7.4%，與去年同期相比為年增33.8%；累計其今年前九月營收為224.92億元，較去年同期增加16.3%。
終端應用方面，景碩先前預告，記憶體用板需求穩定成長，同時，ABF載板營收占比已達約40%，下半年有望隨需求成長持續拉升。
隨半導體景氣復甦，載板廠今年營運也將有轉機。景碩先前ABF載板已擴產到位，景碩方面也看好2024年ABF載板供需恢復，景碩近年調整產品結構，高階ABF產能持續爭取AI伺服器/高階ABF市場應用。
景碩先前也說，今年第1季為該年度谷底，後續有望逐季往上，今年看來營運有望谷底翻揚，產品結構優化包含高層數ABF載板與AI伺服器。
景碩ABF產能2023年的年底擴充到位後，2024年資本支出估將減少至約50億元，2023年資本支出約在百億元。景碩先前提到，今年資本支出維持低於去年，先前投資高峰已告一段落。
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