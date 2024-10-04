貿聯營收／9月1.44億美元、年增6.94% 出貨量回升

線束大廠貿聯- KY（3665）受惠整體出貨量較上個月有所回升，帶動今年9月營收來到美金1.44億元、年增6.94%。貿聯表示，整體出貨量較上個月有所回升。

貿聯公告9月份自結合併營收為美金1.44億元、年增6.94%。累計貿聯今年前三季營收達美金12.37億元、年減1.4%。貿聯尚未公告新台幣營收。

從各產品線出貨狀況來看，貿聯指出，在工業用線束部分，半導體設備客戶出貨量互有增減，其他客戶出貨量因工作天數恢復正常而有所回升。至於資訊用線束，高效能運算客戶出貨量持續增加，周邊設備出貨量明顯減少。

此外，車用線束方面，電動車客戶出貨量持平。而電器用線束整體出貨量持穩。

貿聯總經理鄧劍華先前指出，今年營運逐季成長趨勢不變，全年業績可望再創新高紀錄。但仍要觀察總體經濟與伺服器客戶個別的出貨變化。

貿聯目前在ICT產業的主要客戶包括輝達（NVIDIA）、戴爾（DELL）、惠普（HP）、亞馬遜AWS、微軟（Microsoft）、索尼（Sony）與美超微（SuperMicro）等。

貿聯觀察，目前包括北美雲端服務供應商（CSP）以及系統廠商持續優化輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨進度，隨著資料中心基礎設施建置趨勢持續成長，貿聯雲端運算當中的高效能產品訂單暢旺，明年將成為旗下重要的成長動能。

在車用線束產品部分，貿聯看好車用市況從下半年開始築底，旗下業務可能會在2年內完成轉型。至於工業用業務，惠於半導體設備客戶交付更多產品，以及記憶體客戶運送更多設備，需求明顯開始上升。