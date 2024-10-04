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宏達電營收／9月3.38億元 月增65.94%、年減43.84%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

宏達電4日公布2024年9月合併營業收入3.38億元，月增65.94%、年減43.84%；累計今年前九月合併營業收入為21.35億元，年減33.65%。

宏達電表示，9月發表VIVE Focus 系列新品VIVE Focus Vision，專為高階玩家及企業用戶量身打造，帶來全新升級的沉浸式體驗。該裝置同時支援獨立運行與PC VR DisplayPort兩種模式，提供無失真的PC VR視覺體驗，現在高階PC遊戲玩家在家即可享受在VR 遊戲樂園（VR Arcade）中的頂級沉浸式體驗。

宏達電旗下致力為觀眾帶來非凡的娛樂體驗的VIVE ORIGINALS娛樂平台BEATDAY，宣布推出全球首創六自由度6DoF開放式平台，提供一站式商務服務，專為全球VTuber玩家打造全新娛樂體驗。

宏達電指出，此次升級不僅允許全球VTuber上架6DoF內容，還提供完整的商售票務系統、即時動態捕捉串流和社群互動功能，突破技術壁壘。首檔6DoF全新型態的LIVE SHOW與國際知名VTuber杏仁咪嚕（Annin Miru）合作，為粉絲打造專屬《Annin Miru Wonderland》，展現360度全方位更加沉浸與真實的粉絲互動體驗。

在ESG永續發展上，宏達電公布最新進展，宣布其淨零目標已通過國際科學基礎減量目標倡議（SBTi）的審核驗證，使HTC成為台灣高科技硬體設備產業中第五家獲得SBTi核准淨零目標的企業。

宏達電表示，HTC的短期目標包括在2030年前，將範疇一與範疇二的排放量較2021年基準年絕對減量減少42%，及範疇三的排放量減少25%；長期目標則是2050年前實現整個價值鏈90%的減排，進而達成淨零排放的願景。

VR 宏達電

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