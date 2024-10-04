宏達電營收／9月營收3.38億元 月增65.9%

宏達電（2498）4日公告9月營收3.38億元，月增65.9%、年減43.8%，累計前三季營收21.35億元，年減33.6%。

宏達電近期推出新一代XR頭戴裝置VIVE Focus Vision正式亮相，新品專為高階遊戲玩家與企業用戶所打造，軟硬體規格全面升級，售價34,900元起，預估第4季開始出貨，藉此力拚業績回溫。

據悉，VIVE Focus Vision無論是在遊戲、教育或職場協作中，使用者都能享受更沉浸、互動且高效的體驗，同時也適用於大型場域走動式擬真體驗（LBE）、工業訓練及混合實境等應用，帶來全面升級的使用體驗。

VIVE Focus Vision具有眼球追蹤與自動瞳距調整功能，同時也支援DisplayPort模式，更新率最高達120Hz，可實現無失真PC VR視覺饗宴；鏡頭方面則是雙16MP全彩鏡頭，雙眼合計達5K的解析度，可支援立體全彩透視功能，並擁有120度廣視角。