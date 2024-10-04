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科技日前先暖身 鴻海三利多加持 爆量收復5日線及季線

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
鴻海科技日將在10月8、9日舉辦。聯合報系資料照
鴻海科技日將在10月8、9日舉辦。聯合報系資料照

鴻海科技日將在10月8、9日舉辦，預計將有兩款新電動車亮相，電動車商機之外，加上蘋果iPhone 16系列新機上市、AI題材等，推升4日股價開高走高，一度衝達196.5元，同步收復5日線及季線，盤中爆出逾8.2萬張成交量，居個股成交量及成交值第二大，盤中漲幅近3%。

鴻海科技日下周將登場，今年將有生成式AI、三大平台（智慧製造、智慧電動車與智慧城市）、國際化及夥伴關係四大亮點，同步展現完整的AI解決方案、三大平台融入AI的全面應用，及創新科技成果。

鴻海科技日今年的規模將較去年倍增，預計將有2,000人參與，至於輝達執行長黃仁勳今年是否還會來台為鴻海科技日站台，鴻海（2317）並未正面回應，僅強調「只要是鴻海的合作夥伴或是客戶，都有邀請」。

鴻海積極布局電動車領域，今年的科技日將有兩款新電動車亮相，包括 Model D及Model U，外界推測，Model D電動車將接近多功能休旅車（MPV）的整合設計，Model U則是多人小型巴士電動車的概念設計。

蘋果iPhone 16系列新機上市，最大組裝廠鴻海強調，下半年消費智能產品部門表現將較去年同期成長，並不看淡；另外，鴻海也預告，為輝達（NVIDIA）代工最新搭載GB200晶片的AI伺服器將在11月量產、12月出貨，將明顯挹注2025年營運。

三大利多題材加持下，鴻海4日以188元開高後走高，一度衝達196.5元，上漲9.5元，漲幅5.08%，一口氣收復5日線及季線，站上各均線，盤中漲幅2.94%。

AI 電動車 鴻海

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