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泰鼎現增 籌資13億元
台商泰國第一大PCB廠商泰鼎（4927）昨（3）日公告現金增資實際發行價格確定為每股46.4元，發行30,000張，籌資規模13.92億元，較颱風日休市前的收盤價58元折價兩成。
泰鼎提到，原股東認購比率發行股數之90%、2.7萬張由增資認股基準日股東名冊記載之股東按持股比例認購。由於去年度泰鼎因營運遭遇景氣考驗而無配息，以現增優惠價格回饋長期股東的支持。依法提撥發行股數之10%，計3,000張對外公開承銷。
泰鼎公告，增資資金用途為償還銀行借款，現金增資認股基準日10月19日，最後過戶日10月14日，停止過戶起始日期10月15日，停止過戶截止日期10月19日。10月28日起，原股東、特定人陸續進行繳款。
泰鼎強調，除了強化業績，也積極推動ESG，目前泰國地區有四座位於泰國龍仔厝府的工廠，最大月產能達到約100萬平方公尺，員工人數超過9,000人，是泰國當地最大的台灣印刷電路板供應商，管理營運積極兼顧人文精神與科學方式。
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