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南電9月營收月減4% 連兩月衰退

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

PCB載板廠商南電（8046）昨（3）日公告9月營收29.69億元，月減少4.2%，年減少15.7%，連續兩個月呈現月減與年減，累計其今年前九月營收為244.13億元，較去年同期減少25.9%。

法人先前分析，南電雖然今年首季本業虧損，但今年第2季單季已轉盈，主要仍看消費應用與AI伺服器所需HDI出貨放量進度，以及PCB配合日系遊戲機出貨情況而定。

不過第2季復甦力道看來比預期緩慢，下半年營運將是關鍵。

南電財報顯示，今年第2季單季轉盈，每股稅後純益為0.18元，毛利率約2.3%，較去年同期19%下滑；受首季虧損拖累，第2季未能全數弭平虧損，上半年每股仍虧損0.05元，較去年同期轉虧，毛損率1.3%，較去年同期轉為負值，未如法人預期上半年轉盈。

法人先前預估，南電面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，今年首季本業面臨虧損壓力，今年第2季轉盈，目前實際結果大概符合預期。

PCB 營收

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