訊連人臉辨識 邁大步

訊連（5203）宣布，旗下人臉辨識引擎推出全新版本「FaceMe SDK 7.0」，人臉辨識正確辨識率提升43%、精準度更提升三倍。法人看好，訊連積極衝刺邊緣運算裝置人臉辨識應用，有助營運增添新柴火。

訊連表示，新推出的FaceMe SDK 7.0，內含專為邊緣運算裝置優化的輕量化第11代人臉辨識模型 ( VH11 )。相較於前代版本，正確辨識率、辨識精準度均明顯提升，同時擴大裝置記憶體的使用彈性，也升級在iOS行動裝置的3D防偽功能，可廣泛應用於各種AIoT設備。

訊連第二事業群總經理古媄君表示，FaceMe SDK 7.0能在更多邊緣運算裝置上流暢運行，減少資源需求，協助客戶節省成本。