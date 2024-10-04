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佳世達9月營收月增4.9% 友通月減4.7%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達（2352）昨（3）日公布9月合併營收為176.66億元，月增4.9%，年減1.85%；第3季合併營收507.98億元，季增2%、年增1%，單季業績重回年成長軌道；前三季合併營收1,475.7億元、年減3.5%。

佳世達指出，以第3季表現來看，IT事業、工業商業用事業、醫療事業的需求穩定提升，較去年同期和今年第2季均成長。展望後市，佳世達預期，全年維持逐季增長態勢，本季業績將攀上2024全年高點。

網通業務方面，佳世達指出，歐美市場持續消化庫存中，但新興市場有持續增長。佳世達董座陳其宏先前預估，佳世達網通事業低點將落在第3季，第4季業績會回溫。

【記者吳凱中／台北報導】佳世達集團旗下工業電腦廠友通（2397）公布9月營收8.81億元，月減4.78%，年減32.84%；第3季營收25.25億元，季增16.47%，減35.6%；前三季營收65.99億元，年減42.63%。

展望後市，隨著旗下其陽、羅昇業務已重回成長軌道，加上公司自身工業電腦業務緩步回神，友通預期下半年營運將優於上半年。

佳世達 營收

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