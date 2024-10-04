技嘉 強攻伺服器商機

技嘉（2376）搶攻伺服器商機，子公司技鋼科技昨（3）日宣布，首批支援完整AmpereOne處理器系列的伺服器產品現已全面上市，並預告更多新產品將於本季末推出。

法人看好，技鋼新品一波波，技嘉母以子貴，助攻伺服器業務喊衝。

據悉，AmpereOne處理器系列專為雲原生運算設計，該系列處理器在虛擬機密度、效能及每瓦效能表現上均具卓越優勢，同時也廣泛應用於AI推論、數據分析等領域。

技嘉今年主要成長動能來自伺服器業務，以AI伺服器動能最強勁，技嘉目前AI伺服器除了輝達（NVIDIA）H100／H200案件持續出貨之外，下世代B200A、GB200也正在展開，預期今年下半年至明年動能正向。