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明泰、仲琦、互動9月繳佳績

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
明泰集團營收概況 圖／經濟日報提供
明泰集團營收概況 圖／經濟日報提供

網通廠商明泰（3380）及旗下仲琦、互動9月業績出爐，互動受惠專案入帳，9月營收月增逾倍，表現相對出色；前三季業績為同期新高；明泰、仲琦9月營收也都繳出月增至少26%以上的成績單，並看好新產品可望年底量產，推升未來營運成長。

明泰集團成員各有專長領域，明泰本身主要產品為交換器、無線網通設備等；仲琦主打有線電視纜線數據機及家用設備產品；互動強攻系統整合，業務涵蓋電信、行動通訊、媒體暨有線電視、雲端資訊及地理資訊等。

明泰9月營收19.09億元，月增26.8%，年減19%；第3季營收49.4億元，季減13%；前三季營收158億元，年減26.4%。

明泰董事長黃文芳先前指出，客戶持續調節庫存，歐美市場仍低迷，綜觀全球網通市場，上半年只有印度成長，但明泰未經營印度市場，因此今年較去年衰退，大陸產能持續整合，越南工廠今年已經量產，提升長期競爭力。

黃文芳認為，WiFi 7及DOCSIS新產品將在年底量產，將為公司帶來新成長動能，新市場則看好亞洲成長可期，去年開始耕耘印度市場，看好日本及印度市場等客戶在今年底及明年初量產，推升未來成長動能。

仲琦9月營收7.8億元，月增40%，年增30.3%；第3季營收19.6億元，季減19.7%；前三季營收65.1億元，年減9.5%。

互動9月營收近3億元，月增144%，年增133%；第3季營收5.77億元，季減約一成，前三季營收16.52億元，年增40.5%，創同期新高。互動表示，9月營收大幅成長，主因認列營收專案帶動。

法人預期，互動今年可望受惠電信、網路及5G等既有業務持續發展，伴隨行動通訊大樓室內涵蓋加上國家網路韌性建制需求增溫，可望推升整體營運成長。

明泰 營收

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