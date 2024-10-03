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佳世達營收／第3季年增1% 單季業績重回年成長軌道

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）3日公布今年9月營收為176.66億元，月增4.9%、年減1.85%。其中，第3季單季營收交出雙成長成績，季增2%、年增1%，單季業績重回年成長軌道。

佳世達公布今年9月營收為176.66億元，月增4.9%、年減1.85%。佳世達第3季營收507.98億元，季增2%、年增1%；累計佳世達今年前三季營收達1,475.7億元、年減3.5%。

佳世達指出，以第3季表現來看，佳世達資訊科技事業、工業商業用事業、醫療事業的需求穩定提升，較去年同期和今年第2季均成長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前指出，今年上半年某種程度延續去年下半年狀況，預計真正各行各業清理完庫存，將是今年下半年，目前從客戶反饋來看，下半年營運應該有明顯回升。

佳世達 營收

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