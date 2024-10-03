南電營收／9月29.69億元、月減4.2% 連續兩個月衰退

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB載板廠商南電（8046）3日公告9月營收29.69億元，月減少4.2%，年減少15.7%，連續兩個月呈現月減少與年減少，累計其今年前九月營收為244.13億元，較去年同期減少25.9%。

南電財報顯示，今年第2季單季轉盈，每股稅後純益為0.18元，但受首季虧損拖累，第2季未能全數彌平虧損，上半年虧損0.05元，較去年同期轉虧，不如法人預期上半年轉盈。

南電第2季毛利率約2.3%，較去年同期19%下滑，上半年毛損率1.3%，較去年同期轉為負值。

法人先前已分析，南電雖然今年首季本業虧損，不過預期今年第2季仍有機會隨營收成長而單季轉盈，主要仍看消費應用與AI伺服器所需HDI出貨放量進度，以及PCB配合日系遊戲機出貨情況而定。不過第2季復甦力道看來比預期緩慢，下半年營運將是關鍵。

法人先前預估，南電相對同業面臨車用PCB與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，估今年首季本業面臨虧損壓力，若結算為虧損將為2019年來首季出現虧損，並預期今年第2季力拚轉盈。

南電實際公布首季財報出現單季虧損，法人先前分析，南電首季營收已持續反映市況包含網通客戶庫存調整與BT載板受到消費不振、車用PCB價格壓力等因素，在首季財報呈現單季虧損後，第2季轉盈預期後續營運將緩步自谷底回升。

PCB 營收

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