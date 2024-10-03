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友通營收／第3季季增16.47% 看好下半年業績優於上半年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通（2397）公布今年9月營收，月減4.78%、年減32.84%，惟第3季營收季增16.47%，展望後市，友通預計，由於目前公司接單已回溫，預計下半年營運將優於上半年。

友通公布今年9月營收為8.81億元，月減4.78%、年減32.84%。友通第3季營收25.25億元，季增16.47%、年減35.6%；累計友通今年前三季營收達65.99億元、年減42.63%。

友通今年營收衰退，除了與工業電腦整體市場持續進行庫存調整影響外，也跟友通去年賣出美商Brainstorm、不再認列業績有關。

友通總經理蘇家弘先前表示，若拿掉Brainstorm影響部分，友通今年成績不會這麼差。整體而言，目前看到下半年庫存去化狀況良好，預計業績將比上半年成長，加上新夥伴怡進加入，預計友通今年上下半年業績比重約為4：5或4：6。

蘇家弘表示，嵌入式應用的B/B Ratio已回升，預期下半年營運將逐步回溫，其中亞太與日本市場的恢復最為明顯。

蘇家弘強調，今年下半年全球景氣還沒回到疫情前水準，但比起去年，其陽在商用、羅昇在工業用領域以及友通國防應用等，相關領域有回溫跡象，且由於消費性市場逐步回溫，帶動商業應用較快復甦，目前來看雖然市場通路庫存沒有降到最低，但已有急單出現。

蘇家弘分析，由於預期2025年全球景氣將復甦，因此友通預計商業應用表現將優於工業應用，產生較大貢獻，目前商業應用占友通業績比重約達三到四成，略高於業界平均，友通預計明年相關業務將有一成以上增長。

友通 營收

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