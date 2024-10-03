群創廢液晶再利用 邁步

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創以再生液晶製成15吋透明調光玻璃屋，是全球首發。群創／提供
群創以再生液晶製成15吋透明調光玻璃屋，是全球首發。群創／提供

群創（3481）致力電子垃圾挖礦已具成效，並成為全球第一個廠內面板全循環綠色企業，昨（2）日宣布採用再生混合液晶打造出15吋透明調光玻璃屋，為全球首創。

群創積極轉型，並跨足半導體先進封裝扇出型面板級封裝（FOPLP），搭上AI熱潮，引起各界關注。日前宣布將南科四廠以171.4億元廠出售予台積電，處分利益147億元。這項業外收益，有助群創邁向虧為盈目標。

群創表示，每年消耗約85噸液晶材料，其中95%轉化為產品，約2%因製程損耗無法利用，3%因製程問題成為不良面板。因應損耗和需報廢的液晶，總經理楊柱祥表示，群創成立智能循環液晶萃取中心，獨家液晶純化技術，實現廢液晶循環再利用。因廠內使用的液晶種類繁多，且隨著產品特性提升，部分廢液晶無法回到原製程使用，形成呆滯料。

群創攜手工研院材化所以「廢液晶材料循環再製」為題，獲得環境部資源循環署計畫支持，群創蒐集無法回用的液晶，包括液晶呆滯料和面板不良品的報廢液晶，透過萃取技術進行液晶提取、分類、分群，調配出最佳智慧調光窗液晶規格。

群創 面板

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