信邦營收創最強9月

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
信邦營收 圖／經濟日報提供
信邦營收 圖／經濟日報提供

連接線束大廠信邦（3023）受惠醫療、汽車及綠能等產業應用銷售成長，昨（2）日公布9月與第3季合併營收分別為28.58億元、84.7億元，都是同期最佳。展望後市，法人預估，信邦下半年營運優於上半年，本季營收將持續增長。

信邦9月合併營收28.58億元，月增1.66%，年增2%；第3季合併營收84.7億元，季增0.98%，年增2.49%；前三季合併營收為248.78億元，雖然年減2.6%，仍是歷年同期次高。

信邦指出，9月合併營收成長，主因醫療、汽車及綠能等產業銷售分別較8月成長1.06%、4.33%及14.6%。前三季業績與去年同期相較，醫療及健康照護產業減少3.52%、汽車產業減少7.87%、綠能產業減少12.47%、工業應用產業成長1.32%、通訊及電子周邊產業成長12.95%。

就產品別銷售比重來看，信邦指出，連接線組生產銷售營收占比為77.36%、連接器及零組件銷售占22.64%；產業別的銷售占比部分，工業應用產業占合併營收28.85%、綠能產業占27.80%、通訊及電子周邊產業占21.05%、汽車產業占14.01%、醫療及健康照護產業占8.29%。

法人指出，信邦下半年營運優於上半年，本季營收將持續增長，全年業績預計將年增低個位數（1%至3%）百分比。明年隨著全球經濟好轉，加上半導體設備高階線束與AI機器人等新應用發酵，看好信邦2025年營收將重回雙位數成長。

針對當紅的AI相關業務布局，信邦指出，AI人形機器人已與美國主要設備商建立業務合作關係，2024年及2025年為試產及模擬學習階段，預計2026年可開始生產。

信邦 營收

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