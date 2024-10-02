眾福科營收／9月3.26億元 月增13.3%
眾福科（3168）2日公告今年9月合併營收3.26億元，月增13.3%，年減4.4%，來到近12個月單月新高。
眾福科是佳世達集團中專注於戶外耐候強固顯示解決方案商，產品包括：船舶，工控，特殊車輛和醫療等四大主軸，營收占比分別為36%、31%、17.5%及15.5%。尤以專注戶外耐候強固顯示器產品為擅長，貢獻營收占比達8成，如以航海的船舶、休閒市場領域來看，眾福科更打入休閒船舶市場前5大品牌客戶。
眾福科今年第3季合併營收8.92億元，季增2.6%，年減11.3%，是近四季的單季新高點。累計今年前九個月合併營收26.23億元，年減16.3%。
眾福科2024年上半年毛利率24.9%，年增1.19個百分點。稅後純益1.17億元，年減24.5%；每股稅後純益1.58元。
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