信邦營收／9月28.58億元、第3季84.7億元 登歷年同期高點

信邦（3023）2日公告今年9月營收，受惠醫療、汽車及綠能等產業應用銷售成長，帶動信邦9月營收繳出雙成長，月增1.66%、年增2%，為歷年同期高點，激勵今年第3季業績交出季增、年增長成績，亦為為歷年同期高點。

信邦公布今年9月營收28.58億元，月增1.66%、年增2%，為歷年同期高點。今年第3季營收84.7億元，季增0.98%、年增2.49%，為歷年同期高點；累計信邦今年前三季營收為248.78億元、年減2.6%，為歷年同期次高。

信邦指出，9月合併營收之成長，係醫療、汽車及綠能等產業之銷售分別較8月成長1.06%、4.33%及14.6%；累計前九月相較於去年同期，醫療及健康照護產業減少3.52%、汽車產業減少7.87%、綠能產業減少12.47%、工業應用產業成長1.32%、通訊及電子周邊產業成長12.95%。

信邦產品別銷售比重方面，連接線組生產銷售占營收77.36%、連接器及零組件銷售占22.64%；產業別的銷售占比部分，工業應用產業占合併營收28.85%、綠能產業占27.80%、通訊及電子周邊產業占21.05%、汽車產業占14.01%、醫療及健康照護產業占8.29%。