興勤進擊車用 營運升溫

保護元件大廠興勤（2428）擴大車用領域布局，從電池模組、驅動、三電等擴展到座椅、車窗等，並壯大公司正溫度係數熱敏電組器（PTC）產品量能，在全球減碳趨勢確立，儲能、太陽能等市況將回溫，法人看好明年新客戶、新訂單效益顯著發酵，挹注營運動能。

業界分析，興勤是少數擁有完整正、負溫度係數熱敏電阻器、壓敏電阻器、溫度感測器、過電壓保護元件等寬廣產品線的廠家，除積極推進技術研發，提升產品效能，也強化車用領域應用範圍。

興勤表示，在車用領域耕耘多年，占比逐年提升，先前主要提供保護元件應用在電池模組、驅動、三電等方面，近期積極送樣座椅、車窗等應用，由於分布更廣，加上原本電池管理模組需求增加，正向看待布局效益將逐漸發酵。

針對AI應用，興勤認為，對包括PC、NB等需求量都有挹注，公司過去是將負溫度係數熱敏電阻器（NTC）和PTC搭配一起，近期新案子有提升對PTC的需求和市占率拉升，會逐步拉高PTC產能，以因應客戶的需求。

法人估，興勤握有不少新訂單帶動下，同時新增PTC設備，明年下半年PTC產能有望較今年翻倍成長。

在節能減碳方面，法人認為，興勤扎根多年儲能、太陽能市場將逐漸回溫，而興勤持續擴展，相關產品線業績有望同步上揚。

據悉，由於各項應用追求輕薄短小，興勤的貼片型產品占營收比重愈來愈高，且產能利用率開始拉升，公司指出，當前已達到原訂的目標值，主要是去年5月完工投產的高雄楠梓廠，此外，因應第二生產基地，興勤也前往越南設廠，鎖定當地重要客戶群，投產時間落在2026年；大陸廣東中山廠方面，共分為三期，投產時程會隨景氣變化而調整。