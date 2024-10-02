三星AI平板 帶旺聯發科

南韓電子巨頭三星昨（1）日在台發表新款AI旗艦平板Galaxy Tab S10系列，不僅是三星首款預載Galaxy AI的平板產品，核心處理器也採用台灣IC設計龍頭廠聯發科（2454）的八核心處理器「天璣9300+」。業界預期，隨著三星AI平板問世，也將帶旺聯發科出貨。

法人指出，三星近年來供應鏈策略正逐漸改變，過往平板處理器大多是自家開發或者採用高通，如今高階旗艦機種已開始使用聯發科平台，凸顯出台廠在三星供應鏈的地位正在提升。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啟蒙昨日指出，儘管台灣今年前八月的平板市場呈現衰退趨勢，但三星在台灣平板市場卻逆勢成長，銷售額較去年同期年增二成，凸顯出消費者對三星品牌的肯定度愈來愈高。

陳啟蒙坦言，他雖然無法公開三星對台灣供應鏈的採購金額，但由於三星在台灣市場每年都在進步，而且品牌影響力也持續擴大，因此對台無論是行銷、通路、供應鏈等合作都是愈來愈深。

據悉，Galaxy Tab S10系列共有Ultra與S10+兩種版本；其中，Ultra螢幕尺吋為14.6吋，S10+則是12.4吋，畫面更新率均為120Hz，並且都搭載天璣9300+處理器，並且均支援Galaxy AI功能。

值得注意的是，Galaxy Tab S10 Ultra還有支援WiFi 7，而S10+則是WiFi 6E，機身顏色則提供月石灰與鉑金銀。至於價格方面，Ultra版本售價39,990元起，而S10+則是32,990元起。

外界關注三星的AI功能何時支援中文，陳啟蒙透露，Galaxy AI繁體中文目標於今年耶誕節前夕上線，期盼讓消費者能在過節之前享受到三星極致的AI應用服務。