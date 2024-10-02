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致伸全年EPS 挑戰5.8元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

致伸（4915）本季來自AIoT應用需求支撐不墜，加上專業聲學產品庫存陸續去化，下半年將優於上半年。法人估計，致伸受惠產品組合優化，2024年毛利率有望創新高、達17%，每股純益挑戰5.8元，為歷史次高。

致伸昨（1）日不評論法人預估的財務數字。致伸昨天股價在本土投信及自營商齊力點火下，終場衝高收98.4元，上漲7.8元，突破短中長期均線關卡。

致伸原預期，第3季來自電競及PC急單需求，估計營收較第2季增長，毛利率因產品組合優化呈現年成長，獲利優於前一季及去年同期，今年前三季獲利將優於去年同期。法人估，依致伸7、8月營收表現，估計9月營收有機會突破60億大關，為去年3月以來最佳水準。

致伸8月合併營收56.2億元，月增12%，年增8.2%；前八月合併營收396.6億元，年減3.2%。

法人預期，致伸上季來自AI PC相關訂單升溫，加上AIoT物聯網新事業占比上揚，在產品組合優化下，第3季毛利率有望續創新高，站穩17.5%以上，獲利有望改寫八季來最佳水準，每股純益近1.7元。

致伸表示，近年公司憑藉人機介面、視覺影像及聲學技術的優勢，擴展多感合一（X-in-one Sensory Fusion）感測融合能力，並結合AI賦能，推動產品應用多元化，開拓跨領域新興應用。此外，致伸也發揮集團綜效，深耕智慧會議設備、公共安全相關設備和AIoT（B2B）視覺方案等利基型市場，並持續拓展車載應用，如ADAS、AVAS、外部聲音接收器（EARs）及車用音響等領域，朝向多感測生態圈發展，滿足不同應用，為營運添增成長動能。

致伸董事長潘永中日前表示，今年獲利表現將超越去年，儘管市場需其低迷，致伸仍可維持成長，關鍵在於近幾年產品及客戶結構轉型，獲利及成本結構大幅改善，雖然營收沒有大幅成長，整體市場下半年仍保守，但獲利有機會比去年好，未來將積極擴大新產品市占率，力拚營收與獲利雙成長。

AI 營收 致伸

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