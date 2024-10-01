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瑞儀法說會／針對丹麥 NIL Technology 併購案 董座王昱超傳遞三訊息

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北即時報導
瑞儀董事長王昱超（圖中）1日偕同去年和今年併購的兩家公馬高層出席法說會，其餘人士左起依預是：Nanocomp：Dr.Samuli Siitonen (CTO)、Dr.Veli-Pekka Leppänen(CEO,Founder)；及NILT：Dr.Theodor Nielsen(CEO,Founder) 和Dr.Brian Bilenberg (CTO,Founder) 。記者李珣瑛／攝影
瑞儀董事長王昱超（圖中）1日偕同去年和今年併購的兩家公馬高層出席法說會，其餘人士左起依預是：Nanocomp：Dr.Samuli Siitonen (CTO)、Dr.Veli-Pekka Leppänen(CEO,Founder)；及NILT：Dr.Theodor Nielsen(CEO,Founder) 和Dr.Brian Bilenberg (CTO,Founder) 。記者李珣瑛／攝影

瑞儀（6176）董事長王昱超1日表示，宣布將斥資逾百億元收購丹麥NIL Technology，外界頗有疑慮。他強調，瑞儀截至6月底帳上現金達387億元，2025年會資本支出將是今年的2.5倍。併購後，瑞儀除了打造出差異化的超穎光學產品，更打造出國際化的團隊，重拾公司創業的熱情，未來新產能順利開出，會兼顧獲利與股東報酬。

背光模組大廠瑞儀今天舉行法說會，瑞儀資深副總暨發言人張紋祥表示，今年第3季營收較上季成長逾10%，第4季營收有機會優於第3季，展望2024全年營收會較去年有雙位數成長，毛利率可望維持在20%之上，今年本業發展穩定，確立今年營收、及獲利都能較去年雙雙成長。

王昱超表示，今年兩成長引擎都有不錯進度，併購兩家歐洲公司後，瑞儀於光學元件尺寸從微米到奈米技術已完善，對於瑞儀來說，戰略意義重大，掌握超穎光學（Meta-Optics）技術，可將超薄鏡片堆疊起來，厚度相當薄，可應用於3D影像及感測市場。

他指出，瑞儀2027至2028年車用會有顯著營收貢獻，在未來5年內於消費性電子、車用、生醫等會有好成長性，可提供客戶3D感測、AR Waveguide鏡片、與鏡頭等超穎光學元件。

營收 瑞儀

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