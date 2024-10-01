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迅得營收／9月4.74億元、月增14.8% 第3季創今年高

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
迅得董事長王年清。記者尹慧中攝影
迅得董事長王年清。記者尹慧中攝影

上市PCB半導體自動化系統整合設備廠迅得（6438）今日公告9月營收4.74億元，月增14.8%，年增6.5%，累計今年第3季營收約13.14億元，較今年第2季12.5億元，季增約5%，較去年同期12.4億元，年增約6%，為今年單季新高。

迅得近年積極開拓半導體領域，並攜手家登集團攜手半導體在地供應鏈聯盟推進。

公司先前也提到，過去PCB相關營收占比七八成，其他則是半導體，後續隨應用目標持續成長，由於半導體應用產品線擴張，若將載板相關營收占比納入半導體估計占比將達四成，未來公司在半導體相關的IC製造與封裝、記憶體領域乃至IDM（整合元件製造廠）客戶都積極開拓新服務有望帶動該領域在2024年貢獻占比拉升。

另外迅得先前已公告處分楊梅土地廠辦，預計處分利益逾新台幣2.66億元，迅得提到，為資產有效運用，降低營運成本，提升營運績效，同時迅得預定明年首季搬入新廠，而先處分楊梅廠，預計無縫接軌不會有產能損失。法人推估，迅得相關處分利益若今年全數認列估貢獻每股稅後純益（EPS）約近3元。

半導體 迅得

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