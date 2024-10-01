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業務多角化經營 這檔工具機大廠股價盤中再創新高

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台股1日盤中上漲反彈逾百點，上櫃電機機械族群也表現不俗，其中百德（4563）衝上漲停板至125元，再刷歷史新高，百德聚焦航太半導體、醫療、乾淨能源等可持續、高成長產業，加計先前公布7、8月自結，前八月EPS達2.38元。

百德先前自結8月營收2.97億元，年增33％，稅後純益0.11億元，年增120％，EPS為0.20元。7、8月合併營收為5.67億元，年增51％，稅後純益0.23億元，較去年同期由虧轉盈，EPS合計0.43元。加計第2季EPS 1.95元，累計前八月EPS為2.38元。

百德總經理謝天昕先前在法說中指出，百德聚焦航太、半導體、醫療、乾淨能源等可持續、高成長產業。半導體業務方面，隨著產業景氣回升，目前也已和國際客戶合作開發機台，有望貢獻明年業績表現。

而氫能源加工設備的客戶英國電池廠Ceres也與台達電、Denso等大廠合作，未來幾個月將會有好消息。百德發展前瞻性高階工具機，可為業者提供氫燃料電池製造解決方案。

謝天昕觀察，下一個「台積電」可能出現在氫能源產業，除了是台灣走向淨零排放的重點領域，也是百德在醫療、航太與半導體之外鎖定的亮點產業。

百德接單以歐美航太、能源及風力發電等產業為主，目前在手訂單超過15億元，今年底前訂單滿載。儘管下半年景氣尚無復甦跡象，但百德預期下半年營運將與上半年相當，全年營收、獲利力拚較去年成長。

百德今以117.5元開高走高，盤中衝上漲停板125元，漲停排隊買單逾四千張，再刷歷史新高。

EPS 半導體 航太

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