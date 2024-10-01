世芯受Intel Gaudi 3需求疲軟 小摩下調目標價至3,000元
世芯-KY（3661）1日盤中開高走低，摩根大通（小摩）證券指出，由於世芯受到Intel Gaudi 3需求疲軟，可能預計2026年才會增長反彈，因此仍維持「買進」評等，但目標價由3,300元下調至3,000元。
小摩分析，根據目前最新調查，Intel Gaudi 3需求趨勢正明顯減弱，主要客戶如Mobileye、FlexAI、Naver和Denvr Cloud等企業，已開始於伺服器OEM廠商縮減訂單，導致部分客戶短期內轉向輝達（NVIDIA）Hopper平台，造成Intel Gaudi 3的市場需求進一步下降。
展望2026年，小摩預計Intel Gaudi相關收入將進一步下降40%，主要因為 NVIDIA和AMD等AI GPU競爭對手在產品推進速度上更為迅速，且Intel的 AI產品路線圖缺乏清晰性，使客戶在中長期的AI計畫規劃中面臨更多不確定性。
另外，AWS N3項目的推進將成為市場關注的焦點。小摩認為，相比以往世代的生命周期收入將更大，而該項目的結果大約在2025年的第1至第2季度敲定，因此也將對世芯的未來股價產生重要影響。
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