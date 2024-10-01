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新復興本益比逾53倍遭列警示股 跌逾3% 190元關卡拉警報

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商新復興（4909）近期持續遭主管機關列警示股，該公司昨日收盤價換算本益比逾53倍，1日股價帶量跌逾3%，190元關卡拉警報，最低來到189元。

主管機關公告，新復興列警示股。最近六個營業日 (含當日) 累積之最後成交價漲幅達27.75%且最近六個營業日 (含當日) 起迄兩個營業日之最後成交價價差達新臺幣45元 (第一款)，當日周轉率達29.21% (第四款) 當日收盤價為196元，本益比為53.99倍。

上櫃PCB廠商新復興因擁股本小優勢，法人分析，該公司股本小、籌碼易鎖定，至於營收去年基期低具成長性，不過，公司本益比倍數已在產業同業之中領先。

新復興為高頻微波通訊用基板廠，公司日前提到，目前訂單能見度維持約一個月左右。

因應紅色供應鏈競爭，新復興日前已宣布擬處分子公司，處分利益估逾2.8億元，實際金額仍視股權協議書約定機制調整後金額、匯率影響、完稅，以會計師查核後之財報入帳數為準。

新復興日前公布8月營收為4.19億元，創新高，月增13%，並較去年同期大增494%；前八月營收為19.53億元，年增357.6%。

新復興主要產品包含高頻微波通訊基板、高效能散熱基板、FR-4基板、特殊複合材料基板、特殊車用基板。官網顯示服務據點及生產基地包括新復興微波通訊(桃園廠)、美國亞利桑那州銷售據點。至於飛登電子 (廣州廠) 已於日前6月宣布處分，新復興當時說明，公司嗣後將全力提高台灣廠之高階產品研發，並致力於開發高階產品客戶，以提升整體營運績效及股東權益。

本益比 營收

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