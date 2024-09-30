魏哲家獲825張台積電限制股票 市值7.9億元

晶圓代工廠台積電2024年度限制員工權利新股配放情況出爐，董事長暨總裁魏哲家分得825張，以今天收盤價957元計，市值約新台幣7.9億元。

台積電今天公告包括魏哲家、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、米玉傑與24名資深副總經理、副總經理持股信託；其中，魏哲家數量最多，達825張，秦永沛和米玉傑各130張，其餘資深副總經理和副總經理數量33張至82張不等。

魏哲家等台積電高階主管持股信託是限制員工權利新股，以台積電今天收盤價957元計，魏哲家分得限制員工權利新股市值約7.9億元，秦永沛和米玉傑分得限制員工權利新股市值各約1.24億元，其餘資深副總經理、副總經理分得限制員工權利新股市值3158萬元至7847萬元不等。

為吸引及留任高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，台積電董事會核准發行2024年限制員工權利新股共2353張。