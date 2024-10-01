川湖在陸提侵權訴訟
伺服器滑軌領導廠商川湖（2059）昨（30）日公告在江蘇省南京市中級人民法院，對泛亞電子工業（無錫）有限公司、南京創瑞豐系統集成有限公司及南京地升科技有限公司提出專利侵權訴訟，以保護該公司智慧財產權。
川湖為鞏固其伺服器滑軌領先地位，先前也向聯德精密、昆山聯德滑軌提出專利侵權訴訟，指控其生產銷售滑軌產品侵犯川湖專利，並在2023年12月獲得初判，由川湖勝訴。這次川湖再度發動侵權戰爭，外界認為，川湖將力壓紅色供應鏈在伺服器滑軌產業崛起。
川湖發言人王俊強先前表示，川湖的產品布局全面且持續，從今年第2季財報表現，證明川湖產品的特殊性，川湖目前有1萬多個品號，有3,000到5,000個品號持續出貨，川湖將持續關注專利議題，並捍衛自家智慧財產權。
川湖今年第2季毛利率衝上69.63%，創單季新高；稅後純益14.56億元，為同期最佳，並改寫單季次高，每股純益15.29元。
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